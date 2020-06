“Stadio? Con la precedente gestione della Fiorentina – ha detto il sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi a Radio Bruno – avevo trattato per il centro sportivo ma poi non se ne fece nulla, trattai più con Salica che con Cognigni. Commisso e Barone invece hanno una passione viscerale. L’opzione per l’acquisto dei terreni di Campo dura un anno, la presenza di Barone in Comune ha anche un valore simbolico, su Campi la Fiorentina fa sul serio. Commisso non vuole andarsene, ma vuole portare la Fiorentina ad alti livelli”.