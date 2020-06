Il costo dei terreni a Campi per costruire il nuovo stadio è di 5 milioni, ma gli altri costi si chiede oggi La Nazione, chi li paga?

Serve un sistema tramviario con una frequenza di 3,5 minuti, realizzabile in tre anni per 166 milioni. Inoltre un lotto di 230 milioni per il centro di Campi e un terzo che porterebbe all’impianto per un costo di altri 200 milioni.

Serve inoltre un sistema ferroviario ma per prolungare il binario in 5 anni anche qui 200 milioni.

C’è bisogno anche di un casello autostradale, nella migliore ipotesi 5/6 anni.

Inoltre le strade presenti devono essere trasformare a 4 corsie, realizzati parcheggi per altri 200 milioni.