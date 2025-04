Dewsbury-Hall (Chelsea): “Solo noi possiamo perdere questa coppa, giusto darci per favoriti”

Kiernan Dewsbury-Hall suona la carica in vista della semifinale di andata di Conference League contro il Djurgarden. Intervistato dai microfoni dell’Uefa, il centrocampista del Chelsea non nasconde le ambizioni del club:

“Sappiamo che se facciamo le cose per bene, sarà davvero difficile per chiunque riuscire a batterci. In tanti ci vedono come i favoriti per la vittoria finale… e probabilmente hanno ragione.”

Parole cariche di determinazione anche sul piano personale: “Ho lavorato duramente per 20 anni per arrivare fin qui. Questo momento me lo sono guadagnato e lo merito.”

Il messaggio è chiaro: il Chelsea non è in Conference League per partecipare, ma per vincerla. Le rivali sono avvisate.