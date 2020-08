Secondo La Nazione, la Fiorentina in porta cambierà. Il futuro di Bartlomiej Dragowski è in bilico, il polacco classe ’97 ha importanti offerte. Il suo nome è tornato in orbita Premier League, c’è il Chelsea che ha messo gli occhi su di lui e cerca un’alternativa per i suoi pali.

GAZZETTA, FIORENTINA IN POLE PER TORREIRA, PER IACHINI È IL REGISTA IDEALE. INGAGGIO? NESSUN PROBLEMA