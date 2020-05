Commisso nonostante le smentita vorrebbe rinnovare il contratto di Federico Chiesa ma i dubbi sono i suoi e della sua famiglia. Non mancano pretendenti per il calciatore, all’estero attenzione a Chelsea e Manchester United. Chiesa non vale meno di 60 milioni nonostante la crisi coronavirus. In Italia forte interesse della Juventus e dell’Inter anche se probabilmente proveranno l’inserimento di contropartite come Mandragora, Rugani, Nainggolan e Pinamonti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.