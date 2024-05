Le prossime avversarie in Conference della Fiorentina fanno paura: ci sarà anche il Chelsea

Dopo la bruciante sconfitta di ieri sera nella finalissima di Atene, per la Fiorentina si riaprono le porte della Conference League per il terzo anno consecutivo. La delusione per non aver compiuto il “salto” in avanti è tanta, soprattutto tra i tifosi, che tanto desideravano festeggiare un trofeo 23 anni dopo l’ultimo successo in Coppa Italia.

E così, Conference League sia. Attualmente, sono 7 le squadre già qualificate ai playoff, tra cui i Viola, che dovranno affrontare una squadra proveniente dai turni preliminari. Infatti, ricordiamo che nessuna squadra si qualifica di diritto alla nuova fase campionato della Conference, per cui sarà nuovamente necessario staccare il pass sul campo, proprio come avvenuto con Twente e Rapid Vienna nelle scorse due stagioni. Queste le compagini qualificate ai playoff:

Chelsea (ING), Real Betis (SPA), Heidenheim (GER), Lens (FRA), Basaksehir (TUR), Cluj (ROM), Fiorentina (ITA).

Avversari di livello, che però la Fiorentina non troverà nei playoff, dato che sarà testa di serie. Sicuramente, tra le insidie maggiori che potrebbero contendere il trofeo ai gigliati ci sono gli inglesi del Chelsea, il Real Betis e il Lens, senza dimenticarsi del Basaksehir già affrontato nel 2022 e della sorpresa tedesca Heidenheim. Ovviamente, è presto per fare previsioni: la Fiorentina dovrà prima passare il turno di playoff per qualificarsi alla nuovissima fase campionato, che sostituisce la classica formula dei gironi, esattamente come in Champions e in Europa League.

Il nuovo format prevede la partecipazione di 36 squadre in una fase campionato. Dunque, non ci sarà la suddivisione in gironi, bensì un’unica grande classifica in cui ogni squadra giocherà 6 partite (3 in casa e 3 in trasferta), con le sfide che saranno decise in base al ranking delle varie compagini. Al termine delle sei sfide, le prime 8 classificate passano direttamente agli ottavi di finale. Le squadre classificate dal 9° al 24° posto disputeranno gli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le vincenti che accederanno agli ottavi. Da quel momento in poi si procederà con la classica fase a eliminazione diretta.

PALLADINO VICINISSIMO ALLA FIORENTINA