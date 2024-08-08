Dall'Inghilterra, Per la porta della Fiorentina spunta Petrovic del Chelsea. Concorrenza dello Strasburgo

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo portiere da regalare a mister Raffaele Palladino. Il nome più caldo rimane quello di David De Gea ma, come riporta la BBC, i Viola stanno seguendo con interess...

La Fiorentina è alla ricerca di un nuovo portiere da regalare a mister Raffaele Palladino. Il nome più caldo rimane quello di David De Gea ma, come riporta la BBC, i Viola stanno seguendo con interesse il profilo di Djordje Petrovic. Il portiere classe 1999 del Chelsea si è ritagliato molto spazio nella passata stagione con 31 presenze totali tra campionato e coppe. I Blues vorrebbero cedere il serbo solo in prestito e c'è da registrare anche la concorrenza dello Strasburgo.

GILARDINO PARLA DELLA SITUAZIONE LEGATA A GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/gilardino-gudmundsson-tutti-conoscono-la-situazione-entro-una-settimana-voglio-sapere-chi-e-dentro/263470/