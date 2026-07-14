Dall'Inghilterra riportano: "Anche la Fiorentina è interessata a Guiu del Chelsea oltre al Sunderland"

L'attaccante spagnolo può essere un altro colpo viola

C'è anche il club viola sulle tracce del giovane centravanti dei Blues. A rivelarlo è il giornalista di talkSPORT Ben Jacobs, che facendo il punto sul futuro di Marc Guiu ha dichiarato:

"Il Sunderland sta spingendo per acquistarlo a titolo definitivo dopo l'esperienza in prestito, ma la concorrenza non manca. Oltre all'Ipswich in Premier League, mi risulta che la Fiorentina apprezzi particolarmente il calciatore. Per il Chelsea si preannuncia un'operazione d'uscita piuttosto agevole, considerando che lo avevano pagato appena cinque milioni di euro: parliamo di un profilo che, per via del suo enorme potenziale, fa gola a molte società".

In cerca di consacrazione

Cresciuto nella prestigiosa cantera del Barcellona, il classe 2006 debutta con i grandi nella stagione 2023/24, mettendo a referto due gol in sette apparizioni. Successivamente si trasferisce al Chelsea, dove vive una prima parte di percorso incoraggiante (sei reti in quattordici presenze) prima di trasferirsi temporaneamente al Sunderland. La sua avventura in Championship, tuttavia, si interrompe dopo appena tre gare (condite da una marcatura) a causa del richiamo alla base da parte dei londinesi, costretti a coprire il vuoto lasciato dall'infortunio di Delap. Di rientro a Londra, lo spazio per mettersi in mostra si rivela ridotto al minimo: per lui solo tredici gettoni di presenza e due gol realizzati.