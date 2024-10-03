Sentite Zola: “Fiorentina, batti il Chelsea in Conference, sarebbe più importante della coppa”

Palladino è davvero bravo. Kean e Gud cresceranno

Gianfranco Zola, ex calciatore del Chelsea ma non solo, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, ecco alcuni estratti: “La Fiorentina una grande società che ha investito molto. Ho visto il Viola Park, uno spettacolo. La Viola lavora molto bene. Le auguro di vincere la Coppa dopo due finali perse.

"Palladino? Al Monza ha fatto molto bene e questo è di buon auspicio. Poi lo considero davvero bravo. Kean e Gudmundsson sono due giocatori davvero forti. Insieme potranno crescere in una piazza ideale come Firenze. Chelsea? Una squadra forte e di qualità. Che bello una sfida con la Viola. Per la squadra di Palladino, battere la squadra di Maresca, avrebbe più valore di arrivare ad alzare la Coppa. Il Chelsea non sottovaluterà mai questa competizione, serve attenzione".

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