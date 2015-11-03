Notizie Zola Fiorentina

Zola: "Mi rattrista vedere la Fiorentina in difficoltà, la società sta lavorando benissimo fuori dal campo"
04 dicembre 2025 11:31
Zola sicuro: “La Fiorentina ne verrà fuori. Kean? Forse soffre il problema generale della squadra”
04 dicembre 2025 08:34
Zola rilancia Fagioli e Gudmundsson: “Talenti veri, ma devono gestirsi per emergere”
15 ottobre 2025 23:19
Zola: "Mi auguro con tutto il cuore che la finale di Conference sia tra Fiorentina e Chelsea"
10 aprile 2025 11:23
Zola: "Fiorentina? Campionato di spessore e qualità. Palladino ottimo tecnico. Kean? Non me l'aspettavo"
09 marzo 2025 09:27
Sentite Zola: “Fiorentina, batti il Chelsea in Conference, sarebbe più importante della coppa”
03 ottobre 2024 08:29
Zola non ha dubbi: "La Fiorentina sarebbe da Champions se avesse un centravanti da 15-20 gol"
29 marzo 2024 08:32
Gianfranco Zola: "Fiorentina società di primo livello, io un mix tra Bonaventura e Nico Gonzalez"
08 febbraio 2024 19:50
Zola: "L'assenza dei tifosi ha avvantaggiato le neopromosse. Lo Spezia..."
17 febbraio 2021 14:51
Zola: "Chiesa è pronto per grandi palcoscenici. Tra qualche anno sarà ancor più devastante"
18 novembre 2019 14:01
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