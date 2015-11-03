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Notizie Zola Fiorentina

Zola: "Mi rattrista vedere la Fiorentina in difficoltà, la società sta lavorando benissimo fuori dal campo"

04 dicembre 2025 11:31

Zola sicuro: “La Fiorentina ne verrà fuori. Kean? Forse soffre il problema generale della squadra”

04 dicembre 2025 08:34

Zola rilancia Fagioli e Gudmundsson: “Talenti veri, ma devono gestirsi per emergere”

15 ottobre 2025 23:19

Zola: "Mi auguro con tutto il cuore che la finale di Conference sia tra Fiorentina e Chelsea"

10 aprile 2025 11:23

Zola: "Fiorentina? Campionato di spessore e qualità. Palladino ottimo tecnico. Kean? Non me l'aspettavo"

09 marzo 2025 09:27

Sentite Zola: “Fiorentina, batti il Chelsea in Conference, sarebbe più importante della coppa”

03 ottobre 2024 08:29

Zola non ha dubbi: "La Fiorentina sarebbe da Champions se avesse un centravanti da 15-20 gol"

29 marzo 2024 08:32

Gianfranco Zola: "Fiorentina società di primo livello, io un mix tra Bonaventura e Nico Gonzalez"

08 febbraio 2024 19:50

Zola: "L'assenza dei tifosi ha avvantaggiato le neopromosse. Lo Spezia..."

17 febbraio 2021 14:51

Zola: "Chiesa è pronto per grandi palcoscenici. Tra qualche anno sarà ancor più devastante"

18 novembre 2019 14:01

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