Zola: "Chiesa è pronto per grandi palcoscenici. Tra qualche anno sarà ancor più devastante"
Granfranco Zola ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport: "Anche Sensi e Tonali sono bravi, ma per me quello che è potenzialmente più pronto per grandi palcoscenici è Chiesa. Tra qualche...
A cura di Redazione Labaroviola
18 novembre 2019 14:01
Granfranco Zola ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport: "Anche Sensi e Tonali sono bravi, ma per me quello che è potenzialmente più pronto per grandi palcoscenici è Chiesa. Tra qualche anno vedrete, sarà ancor più devastante".