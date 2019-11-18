Zola: "Chiesa è pronto per grandi palcoscenici. Tra qualche anno sarà ancor più devastante"

Granfranco Zola ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport: "Anche Sensi e Tonali sono bravi, ma per me quello che è potenzialmente più pronto per grandi palcoscenici è Chiesa. Tra qualche...

A cura di Redazione Labaroviola 18 novembre 2019 14:01

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