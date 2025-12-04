4 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:34

Zola sicuro: "La Fiorentina ne verrà fuori. Kean? Forse soffre il problema generale della squadra"

Rassegna Stampa

Rassegna Stampa

Redazione

4 Dicembre · 08:34

Aggiornamento: 4 Dicembre 2025 · 08:34

Fiorentina Kean Zola

"Gud? Strano perché ha qualità importanti"

«Mi rattrista vedere la Fiorentina in difficoltà perché ci ha abituato ad altri campionati, ma sono sicuro che ne verrà fuori. L’importante è continuare ad essere positivi e fare del proprio meglio per trovare una strada che porti alla reazione». Così Magic Box Gianfranco Zola si è espresso sulla crisi della squadra viola, a margine dell’importante rinnovo della partnership per altri tre anni tra serie C, di cui è vicepresidente vicario, e Cattolica Assicurazione Agenzia Generale Firenze. Con lui al Viola Park, cornice della presentazione, oltre ai vertici dell’azienda, anche il presidente della Lega Pro Matteo Marani: «Sono sicuro che sia un momento passeggero perché la società ha ambizione e sta lavorando bene anche fuori dal campo, per creare ad esempio strutture come questa», aggiunge Zola.

Da attaccante poi, l’ex fantasista di Napoli, Parma, Cagliari, Chelsea e della Nazionale, parla anche di Kean e delle sue difficoltà in zona gol, dopo un’annata che lo aveva consacrato vice capocannoniere della serie A: «Forse Kean soffre il problema generale della Fiorentina perché un attaccante viene condizionato dall’andamento della squadra e a volte viceversa. Ma Kean sta facendo bene in Nazionale perché ha qualità e la qualità non svanisce. Può essere un momento passeggero come quello della Fiorentina e bisogna avere fiducia. Questo è uno di quei momenti in cui la fede tra i tifosi e la propria squadra viene messa a dura prova, ma sono proprio questi in cui bisogna stringersi insieme e solo così se ne viene fuori».

Da numero 10 a numero 10, Zola (248 gol in carriera) dice la sua anche su Albert Gudmundsson, che stenta a dimostrare il suo valore: «È strano perché ha tantissime potenzialità e qualità importanti. A volte il rendimento di un giocatore è determinato da condizioni e fattori che sfuggono al giocatore stesso. Il concetto di base però è quello che riguarda anche Kean: la cosa più importante è mai mettere in discussione le proprie abilità. Momenti negativi ce ne sono per tutti e potrei citare tanti anche miei, ma con la certezza che si è capaci e continuando a lavorare, alla fine le cose cambiano ed anzi si torna più bravi di prima». Lo riporta il Corriere Fiorentino.

