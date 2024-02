Gianfranco Zola: “Fiorentina società di primo livello, io un mix tra Bonaventura e Nico Gonzalez”

“Per la Fiorentina ho sempre provato grande simpatia, anche se a Firenze ho sempre trovato un campo “ostico”, non è mai stato facile giocare qui.

Accanto a quali giocatori viola avresti voluto giocare?

“Di campioni a Firenze ce ne sono stati tanti, come Batistuta, Rui Costa, il grande Antognoni, a chi non farebbe piacere poter giocare con certi giocatori”

Poi aggiunge: “Italiano grande allenatore, si sta costruendo una realtà importante, la Fiorentina è diventata ormai una squadra di primo livello. La proprietà anche sta investendo molto, dal centro sportivo, al settore giovanile con cui lavorano molto bene, e questo sono sicuro porterà risultati. Sono veramente impressionato dagli investimenti di questo club”.

Conclude: “Penso che potevo essere una via di mezzo fra Bonaventura e Gonzalez. In Italia potenzialmente ci sono molti giocatori che potrebbero assomigliarmi, anche se è cambiato un po’ il sistema di gioco e il ruolo che avevo (fantasista) quasi non c’è più. Ma ce ne sono di giocatori che mi assomigliano”.

