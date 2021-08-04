Graziani: "Vlahovic-Inter? Sarebbe folle rifiutare 70 milioni. Prenderei subito Belotti ed Orsolini"

Le parole di Ciccio Graziani ai microfoni di Radio Bruno

Francesco "Ciccio" Graziani, ex giocatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare del valzer delle punte che si potrebbe creare a causa del trasferimento di Lukaku al Chelsea. Ecco le sue parole:

VLAHOVIC “Spero rimanga alla Fiorentina e si confermi sui livelli dell’anno scorso, ma se dovesse arrivare un’offerta folle, tipo da 70 milioni, sarebbe difficile dire di no. Sarebbe da pazzi. Se entrano tutti quei soldi puoi rafforzarti, e non è detto tu debba indebolirti. Dovresti, ovviamente, azzeccare gli acquisti".

SOSTITUTO VLAHOVIC "Io prenderei subito Belotti in quel caso. Con 30 milioni lo prendi, e prenderei anche Orsolini. A dieci milioni lo prendo subito uno come lui, che mi pare perfetto per il gioco di Italiano”.

LEGGI ANCHE:

https://www.labaroviola.com/tmw-juventus-su-pezzella-contatti-in-corso-con-la-fiorentina-la-sua-valutazione-e-di-8-milioni/147543/