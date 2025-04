Quote Conference League: Il Chelsea strafavorita per la vittoria, il Betis ha più chance della Fiorentina

I bookmakers sono un ottimo termometro per valutare i momenti e le possibilità di una squadra in una determinata competizione, per questo andiamo a vedere le quote per la vittoria finale della Conference League. La grande favorita per la vittoria finale è il Chelsea che è quotato appena ad 1.45, in leggero calo rispetto ad un mese fa. Dopo di che c’è il Betis che è quotata a 5.25 in rialzo di quasi un punto nonostante l’ottimo momento di forma.

Alle spalle del Betis c’è la Fiorentina che è quotata a 6.5 anche lei in rialzo di un punto rispetto ad inizio mese, infine il Djugarden quotato a 33. Dunque per i bookmakers la Fiorentina è sfavorita nel doppio confronto rispetto al Betis, intanto la vittoria degli andalusi all’andata è quotata a 1.67 mentre la Fiorentina è quotata a 4.75