Pradè e Barone partirono per Londra lo scorso 22 novembre, data in cui incontrano la dirigenze di Arsenal, Tottenham e Chelsea. Proprio con quest’ultima società si è fatta la pace dopo la querelle Salah ed il successivo no londinese per Pasalic, nonostante i viola offrissero in quella situazione più dell’Atalanta. E’ La Nazione in edicola oggi a svelare questo retroscena, che permetterà alle 2 società, quando si presenterà l’occasione, anche di tornare a parlare di mercato.