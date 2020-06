Ci sono voci di mercato che stuzzicano la fantasia dei tifosi e altre che, al contrario, evocano ricordi spiacevoli alimentando delusioni e rimpianti. Tra le seconde, torna prepotentemente in auge l’indiscrezione che riguarda l’ex centrocampista della Fiorentina Gerson, non riscattato dai viola e ceduto al Flamengo dalla Roma meno di un anno fa a prezzo di saldo e oggi al centro del mercato europeo.

Dal Brasile, dove rimbalzano insistenti voci da una settimana, si parla addirittura di un’offerta già formalizzata da parte del Chelsea pari a circa 35 milioni di euro, quasi 25 in più rispetto a quanto incassato dalla Roma a luglio dell’anno scorso dopo aver atteso (invano) l’esplosione del brasiliano.

Il Borussia Dortmund sfida il Chelsea per Gerson. Come riporta Globo Esporte, il padre del calciatore, suo agente, ha confermato l’interesse dei due club, rivelando che verso il 20 giugno dovrebbe arrivare l’offerta di una delle due squadre di circa 35 milioni. La Roma osserva con interesse, sperando in un’asta che alzi il prezzo del giocatore e quindi la percentuale da incassare in caso di trasferimento, il 10% della differenza tra il prezzo di cessione e gli 11,8 milioni già incassati quando Gerson è stato venduto in Brasile.

Il papà del centrocampista brasiliano si gode il momento ma attacca le squadre italiane che lo hanno avuto: “In Italia una volta gli chiesero do marcare Higuain. Meno male che siamo andati via…”