Dalla Spagna: "Il Chelsea ha messo gli occhi su Kayode, la Fiorentina lo valuta 25 milioni di euro"

Secondo il portale spagnolo fichajes.net il Chelsea avrebbe messo nel mirino Michael Kayode della Fiorentina come rinforzo per la difesa. Il club Londinese infatti è alla ricerca di un difensore per p...

Secondo il portale spagnolo fichajes.net il Chelsea avrebbe messo nel mirino Michael Kayode della Fiorentina come rinforzo per la difesa. Il club Londinese infatti è alla ricerca di un difensore per puntellare la rosa di Maresca dopo il difficile momento di James da un punto di vista degli infortuni di James, il Chelsea avrebbe prima messo nel mirino Koundè del Barcellona ma visto la difficoltà della trattativa ha abbandonato la pista per puntare su Kayode, che è ritenuto un alternativa più economica e fattibile.

Infatti secondo il portale spagnolo la valutazione del giovane terzino viola è intorno ai 25 milioni di euro e per una cifra simile potrebbe seriamente lasciare il club viola. Vedremo se seguiranno sviluppi in questa vicenda

NZOLA SEGNA ALL'ESORDIO

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