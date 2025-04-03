Crollano le quote del Betis vincente della Conference league, è favorito rispetto alla Fiorentina

I bookmakers ormai sono diventati un termometro per cercare di prevedere l'andamento di certe partite o di certe competizioni, come nel caso della Conference League. Trofeo che per i bookmakers appare...

I bookmakers ormai sono diventati un termometro per cercare di prevedere l'andamento di certe partite o di certe competizioni, come nel caso della Conference League. Trofeo che per i bookmakers appare senza storia con il Chelsea dato vincente della competizione a 1.50, la quota più bassa di tutte le edizioni della Conference League.

Il grosso cambiamento però è avvenuto alle spalle del Chelsea, se fino a poco tempo per i bookmakers la seconda squadra ad avere i favori del pronostico era la Fiorentina, adesso non è più così. Infatti nell'ultimo mese sono crollate le quote del Betis che prima era dato vincente a 7.50 mentre oggi viene dato vincente a 4.50, mentre la Fiorentina è passata da 7 a 5.50 rispetto al mese scorso.

Evidentemente incide tantissimo il momento di forma del Betis che ha vinto 6 partite di fila nella Liga e che proprio la Fiorentina potrebbe incrociare in caso di semifinale. Ad oggi dunque le principali agenzie di betting la squadra di Pellegrini sarebbe favorita in un eventuale semifinale.