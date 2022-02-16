Da Londra, la Fiorentina vuole Ampadu, giovane centrale del Chelsea che sta facendo bene a Venezia
Il difensore del Venezia Ampadu è seguito dalla Fiorentina che vorrebbe portarlo a Firenze nel prossimo mercato
A cura di Redazione Labaroviola
16 febbraio 2022 12:20
Secondo quello che riporta football.london su Ampadu giovane difensore che sta facendo benissimo al Venezia ma di proprietà del Chelsea, ci sarebbe anche la Fiorentina. L'interesse del club viola risale al recente mercato di gennaio. Tuttavia, la società gigliata non ha presentato un'offerta vera e propria per il giocatore. Il discorso, eventualmente, verrà ripreso in mano la prossima estate.
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