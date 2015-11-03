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Notizie Ampadu Fiorentina

Gazzetta, il Leeds non chiude per Ampadu, si inserisce la Fiorentina. Concorrenza Udinese

19 luglio 2023 08:48

Corriere dello Sport: "La Fiorentina si tutela con Nikolaou ma occhio alla pista Ampadu"

07 luglio 2023 10:04

Gazzetta, Igor e Martinez Quarta in uscita, la Fiorentina sonda Baschirotto come sostituto

18 giugno 2023 11:02

L'indiscrezione: "Burdisso a La Spezia per osservare anche Ampadu, difensore di proprietà del Chelsea"

17 maggio 2023 21:31

Da Londra, la Fiorentina vuole Ampadu, giovane centrale del Chelsea che sta facendo bene a Venezia

16 febbraio 2022 12:20

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