L’indiscrezione: “Burdisso a La Spezia per osservare anche Ampadu, difensore di proprietà del Chelsea”

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Nicolas Burdisso era presente a La Spezia per la gara tra Spezia e Milan per osservare Nzola ma anche Ampadu, difensore classe 2000 di proprietà del Chelsea (lo scorso anno ha giocato in serie A con il Venezia 29 partite in serie A). Il difensore gallese viene impiegato dal mister Semplici con terzo difensore a destra nella difesa a 3 (contro il Milan ha giocato in quella posizione). Il direttore tecnico della Fiorentina Burdisso ha avuto modi di avviare i primi contatti per lui, vedremo se avrà un seguito.

ODRIOZOLA NEL PASTICCIO DEL REAL