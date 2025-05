Il Chelsea è già in finale di Conference League, ha travolto 4-1 il Djugarden in trasferta

Si sono concluse da pochi minuti le semifinali di andata di Conference League, se quella tra Real Betis e Fiorentina è sempre in bilico visto il 2-1 che lascia tutto aperto, diversa storia per l’altra partita. Il Chelsea infatti ha battuto il Djugarden per 4-1 in trasferta e si è di fatto già assicurato il passaggio in finale.

Non che sia una sorpresa dato la differenze di livello delle due squadre ma fatto sta che chi riuscirà a spuntarla tra Fiorentina e Betis troverà i Blues di Maresca nell’atto decisivoF