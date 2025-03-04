Gazzetta sprona la Fiorentina: “Il Chelsea è strafavorito ma te ci devi provare fino alla fine. Obiettivo terza finale”
Fiorentina a caccia della terza finale consecutiva di Conference
La missione della Fiorentina ricomincia da dove era finita il 29 maggio dello scorso anno: da Atene, contro il Panathinaikos. Contro l'Olympiacos la Viola perse la seconda finale di Conference League di fila dopo quella del 2023 contro il West Ham. Ora l'obiettivo è quello di arrivarci per la terza volta. Già sapendo che una finalista potrebbe essere una squadra strafavorita, il Chelsea.
Ma, se tutto dovesse andare nel migliore dei modi, la squadra di Raffaele Palladino sbatterebbe contro i Blues proprio all'ultimo atto. La strada è ricca di inside, a cominciare dalla sfida di giovedì anche se l'avversario nel tabellone si è piazzato al tredicesimo posto contro il terzo raggiunto dai toscani. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.