Corriere dello Sport: “Disasi piace alla Fiorentina ma ostacolo ingaggio, guadagna quasi 3 milioni”

Si avvicina la fine del calciomercato, la Fiorentina prosegue la ricerca del centrale di difesa da portare alla corte di Paolo Vanoli. Tra i nomi che hanno preso quota nelle ultime ore c’è Axel Disasi del Chelsea, fondamentalmente perché, essendo rientrato a Londra l’argentino Aaron Anselmino, i Blues hanno liberato uno slot per i prestiti internazionali. Disasi piace alla dirigenza viola ed è fuori rosa, ma ha un contratto valido ancora fino al giugno del 2029. Da capire i margini economici, perché il francese guadagna poco meno di 3 milioni di euro. In più il tempo stringe.