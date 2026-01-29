29 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:22

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Disasi piace alla Fiorentina ma ostacolo ingaggio, guadagna quasi 3 milioni”

29 Gennaio

Aggiornamento: 29 Gennaio 2026 · 09:30

La Fiorentina vuole un centrale

 

Si avvicina la fine del calciomercato, la Fiorentina prosegue la ricerca del centrale di difesa da portare alla corte di Paolo Vanoli. Tra i nomi che hanno preso quota nelle ultime ore c’è Axel Disasi del Chelsea, fondamentalmente perché, essendo rientrato a Londra l’argentino Aaron Anselmino, i Blues hanno liberato uno slot per i prestiti internazionali. Disasi piace alla dirigenza viola ed è fuori rosa, ma ha un contratto valido ancora fino al giugno del 2029. Da capire i margini economici, perché il francese guadagna poco meno di 3 milioni di euro. In più il tempo stringe. Lo scrive il Corriere dello Sport.

