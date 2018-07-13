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E' fatta per Pasalic, annuncio imminente. Per Pjaca manca poco

Le lunghe trattative per Pasalic e Pjaca sono più vicine alla conclusione. Secondo il Corriere dello Sport Stadio, quanto accade al Chelsea, con l’esonero di Conte e il conseguente annuncio di Sarri,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2018 08:45
E' fatta per Pasalic, annuncio imminente. Per Pjaca manca poco - MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
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Le lunghe trattative per Pasalic e Pjaca sono più vicine alla conclusione. Secondo il Corriere dello Sport Stadio, quanto accade al Chelsea, con l’esonero di Conte e il conseguente annuncio di Sarri, è il preludio alla definizione dell’affare Pasalic per la Fiorentina ed adesso si attende solo l’ufficialità di un prestito con diritto di riscatto. Per Pjaca si parla invece della settimana prossima per capire gli effetti dell'incontro DV-Juventus a Milano, ma la sensazione è che i bianconeri abbiano messo la società viola in cima alla lista: l’intesa sarebbe sul prestito con diritto di riscatto e poi controriscatto, anche se la Fiorentina vorrebbe aver il controllo totale sul cartellino

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