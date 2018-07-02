Nazione: Corvino aspetta Pasalic e Pjaca. Il primo è ad un passo, scoglio "recompra" per il bianconero

"Corvino aspetta Pasalic e Pjaca": lo scrive la Nazione in edicola oggi, evidenziando come il primo sia ormai ad un passo dalla Fiorentina. L'ex Milan ha detto sì senza riserve ed è atteso a Firenze i...

A cura di Redazione Labaroviola 02 luglio 2018 11:22

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