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Nazione: Corvino aspetta Pasalic e Pjaca. Il primo è ad un passo, scoglio "recompra" per il bianconero

"Corvino aspetta Pasalic e Pjaca": lo scrive la Nazione in edicola oggi, evidenziando come il primo sia ormai ad un passo dalla Fiorentina. L'ex Milan ha detto sì senza riserve ed è atteso a Firenze i...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2018 11:22
Nazione: Corvino aspetta Pasalic e Pjaca. Il primo è ad un passo, scoglio "recompra" per il bianconero -
Rassegna Stampa
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"Corvino aspetta Pasalic e Pjaca": lo scrive la Nazione in edicola oggi, evidenziando come il primo sia ormai ad un passo dalla Fiorentina. L'ex Milan ha detto sì senza riserve ed è atteso a Firenze in tempi brevissimi. Grande ottimismo anche per Pjaca, anche se ci vorrà più tempo: anche lui ha detto sì al progetto viola, ma permane lo scoglio "recompra", con la Fiorentina che ancora deve trovare l'eventuale accordo con la Juventus.

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