Fiorentina, visite live: arrivano anche Pezzella e gli altri difensori. Test fisici al "Davide Astori"

Arrivano alla spicciolata, ma arrivano. Tempo di visite mediche per i giocatori viola che, continuano a sottoporsi a controlli a Careggi. Stamani si sono presentati Biraghi, Benassi, Laurini, Venuti,...

Arrivano alla spicciolata, ma arrivano. Tempo di visite mediche per i giocatori viola che, continuano a sottoporsi a controlli a Careggi. Stamani si sono presentati Biraghi, Benassi, Laurini, Venuti, Pezzella e Cristoforo. La seconda tappa sarà verso il centro sportivo Davide Astori, dove Pioli aspetta i suoi ragazzi per effettuare una serie di test fisici e cominciare a gettare le basi della prossima stagione sportiva.