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Fiorentina, visite live: arrivano anche Pezzella e gli altri difensori. Test fisici al "Davide Astori"

Arrivano alla spicciolata, ma arrivano. Tempo di visite mediche per i giocatori viola che, continuano a sottoporsi a controlli a Careggi. Stamani si sono presentati Biraghi, Benassi, Laurini, Venuti,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2018 11:06
Fiorentina, visite live: arrivano anche Pezzella e gli altri difensori. Test fisici al "Davide Astori" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com German Pezzella
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com German Pezzella
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Arrivano alla spicciolata, ma arrivano. Tempo di visite mediche per i giocatori viola che, continuano a sottoporsi a controlli a Careggi. Stamani si sono presentati Biraghi, Benassi, Laurini, Venuti, Pezzella e Cristoforo. La seconda tappa sarà verso il centro sportivo Davide Astori, dove Pioli aspetta i suoi ragazzi per effettuare una serie di test fisici e cominciare a gettare le basi della prossima stagione sportiva.

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