(VIDEO) Le migliori giocate dei prossimi acquisti della Fiorentina: Pasalic, Pjaca e Lafont

Non è un mistero che Alban Lafont e Mario Pasalic saranno dei nuovi giocatori della Fiorentina a partire dalla prossima settimana. Il giovane portiere francese arriverà in viola per circa 9 milioni di...

A cura di Lorenzo Bigiotti 01 luglio 2018 22:47

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