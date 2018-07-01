(VIDEO) Le migliori giocate dei prossimi acquisti della Fiorentina: Pasalic, Pjaca e Lafont
Non è un mistero che Alban Lafont e Mario Pasalic saranno dei nuovi giocatori della Fiorentina a partire dalla prossima settimana. Il giovane portiere francese arriverà in viola per circa 9 milioni di...
Non è un mistero che Alban Lafont e Mario Pasalic saranno dei nuovi giocatori della Fiorentina a partire dalla prossima settimana. Il giovane portiere francese arriverà in viola per circa 9 milioni di euro. Pasalic invece, si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni. A fine mondiale per circa 25 milioni arriverà anche Marco Pjaca dalla Juventus.
VIDEO 1 MARIO PASALIC:
Il croato ha passato un'intensa stagione in Italia al Milan. Nel video alcune delle migliori giocate nella sua stagione italiana.
VIDEO 2 MARKO PJACA:
I dieci migliori gol dell'attaccante croato, che mette in mostra un grande dribbling e tiro da fuori area.
VIDEO 3 ALBAN LAFONT:
Le migliori parate di Alban Lafont, detto "Gatto" perchè veramente agile tra i pali.
Lorenzo Bigiotti