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(VIDEO) Le migliori giocate dei prossimi acquisti della Fiorentina: Pasalic, Pjaca e Lafont

Non è un mistero che Alban Lafont e Mario Pasalic saranno dei nuovi giocatori della Fiorentina a partire dalla prossima settimana. Il giovane portiere francese arriverà in viola per circa 9 milioni di...

A cura di Lorenzo Bigiotti Lorenzo Bigiotti
01 luglio 2018 22:47
(VIDEO) Le migliori giocate dei prossimi acquisti della Fiorentina: Pasalic, Pjaca e Lafont -
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Non è un mistero che Alban Lafont e Mario Pasalic saranno dei nuovi giocatori della Fiorentina a partire dalla prossima settimana. Il giovane portiere francese arriverà in viola per circa 9 milioni di euro. Pasalic invece, si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni. A fine mondiale per circa 25 milioni arriverà anche Marco Pjaca dalla Juventus.

VIDEO 1 MARIO PASALIC:

Il croato ha passato un'intensa stagione in Italia al Milan. Nel video alcune delle migliori giocate nella sua stagione italiana.

 

VIDEO 2 MARKO PJACA:

I dieci migliori gol dell'attaccante croato, che mette in mostra un grande dribbling e tiro da fuori area.

VIDEO 3 ALBAN LAFONT:

Le migliori parate di Alban Lafont, detto "Gatto" perchè veramente agile tra i pali.

Lorenzo Bigiotti

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