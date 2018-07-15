Tuttosport, martedì ultimatum per Pjaca e Pasalic. Le parole di Pioli...

Questo uno stralcio dell’edizione odierna di TuttoSport dove si parla di Fiorentina:La Fiorentina ha fissato la data: martedì 17 luglio. Quel giorno punta ad ottenere dalla Juve e dal Chelsea il ‘via...

Questo uno stralcio dell’edizione odierna di TuttoSport dove si parla di Fiorentina:

La Fiorentina ha fissato la data: martedì 17 luglio. Quel giorno punta ad ottenere dalla Juve e dal Chelsea il ‘via libera’ definitivo per Marko Pjaca e Mario Pasalic: il club mira per entrambi a un pre- stito con diritto di riscatto avendo già investito oltre 13 milioni per Lafont, Hancko e Ceccherini. Insomma, prendere o lasciare.

E Pioli aspetta anche se vorrebbe già disporre della rosa al completo pensando alla possibilità di giocare il 26 luglio il preliminare d’Europa League: «La società conosce i bisogni della squadra, sono contento dell’acquisto di Ceccherini, era nella lista.

Pjaca e Pasalic? Prima arrivano giocatori capaci di alzare il livello della squadra e meglio lavorerò. Non dobbiamo avere fretta, se c’è da aspettare per averli aspetto, alla fine arriveranno, più scelte potrò avere e più sarò contento» ripete il tecnico.