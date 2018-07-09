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Nazione: De Laurentiis blocca Pasalic in viola. Berge l'alternativa, ma costa 12 milioni

La Nazione in edicola oggi afferma che dietro i rallentamenti alla trattativa per Pasalic in viola c'è De Laurentiis. Il presidente del Napoli, infatti, chiede 20 milioni di euro al Chelsea per libera...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 luglio 2018 09:03
Nazione: De Laurentiis blocca Pasalic in viola. Berge l'alternativa, ma costa 12 milioni -
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La Nazione in edicola oggi afferma che dietro i rallentamenti alla trattativa per Pasalic in viola c'è De Laurentiis. Il presidente del Napoli, infatti, chiede 20 milioni di euro al Chelsea per liberare Sarri. Uno stallo che sta portando Corvino a guardare anche altrove. Il nome che sta scalando posizioni sul taccuino dei dirigenti viola è quello di Sander Berge del Genk, club del Belgio. Però, l’operazione per portarlo in Italia è destinata a essere onerosa: circa 12 milioni di euro.

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