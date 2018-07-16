Svolta o rottura per Pjaca e Pasalic, domani scade l'ultimatum viola

Domani scade l'ultimatum viola. In caso di rifiuto di Pasalic e Pjaca, la Fiorentina avrebbe già in mente i sostituti. A riportarlo è Stadio

A cura di Redazione Labaroviola 16 luglio 2018 10:12

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