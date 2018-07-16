Svolta o rottura per Pjaca e Pasalic, domani scade l'ultimatum viola
Domani scade l'ultimatum viola. In caso di rifiuto di Pasalic e Pjaca, la Fiorentina avrebbe già in mente i sostituti. A riportarlo è Stadio
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2018 10:12
Questa mattina Il Corriere dello Sport titola "Pasalic-Pjaca, svolta o rottura" il proprio quotidiano. La Fiorentina è stufa di attendere e si rifiuta categoricamente di comprare i due giocatori con la formula del prestito con l'obbligo di riscatto. L'ultimatim scade domani, se i giocatori non arrivassero i viola avrebbero già le alternative.