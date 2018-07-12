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La Nazione, Sarri al Chelsea sblocca finalmente Pasalic alla Fiorentina. L'agente nel frattempo allontana l'Atalanta

Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, l'avvento di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea sbloccherebbe finalmente Mario Pasalic verso la Fiorentina. Un meccanismo che bloccava anche...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2018 09:15
La Nazione, Sarri al Chelsea sblocca finalmente Pasalic alla Fiorentina. L'agente nel frattempo allontana l'Atalanta -
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Come riportato da La Nazione nell'edizione odierna, l'avvento di Maurizio Sarri sulla panchina del Chelsea sbloccherebbe finalmente Mario Pasalic verso la Fiorentina. Un meccanismo che bloccava anche Jorginho ed il Napoli con l'azione di De Laurentiis. Finalmente però, sembra che questo immobilismo sia terminato. L'accordo con i blues ed il calciatore croato c'è da giorni e l'agente Naletilic, che come assistito ha anche Pjaca in questi giorni ha allontanato i corteggiamenti dell'Atalanta per il centrocampista ex Milan.

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