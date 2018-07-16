Pasalic giocherà nell'Atalanta, sfuma la Fiorentina, il motivo è di carattere economico

Per un mese Mario Pasalic è stato promesso sposo della Fiorentina, che aveva trovato l'accordo economico con il calciatore e lavorava con il Chelsea per la formula del prestito con diritto di riscatto...

Per un mese Mario Pasalic è stato promesso sposo della Fiorentina, che aveva trovato l'accordo economico con il calciatore e lavorava con il Chelsea per la formula del prestito con diritto di riscatto. Sembrava davvero tutto fatto ma alla fine sia il Chelsea che il calciatore hanno preferito l'opzione Atalanta che ha convinto maggiormente il calciatore e che ha offerto al club inglese la garanzia del riscatto per una cifra vicina ai 10 milioni. Cifra che la società viola non garantiva e che voleva abbassare. Ecco il motivo del ritardo, ma adesso l'Atalanta ha fatto suo il calciatore sfruttando questo intoppo.

Flavio Ognissanti