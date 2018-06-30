Bucchioni: “Pasalic e Pjaca? Finalmente acquisti da Fiorentina. Oltre 25 milioni però...”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato il mercato viola a Radio Bruno: “Pasalic e Pjaca? Finalmente due giocatori da Fiorentina. Il primo da interdire e far ripartire l’azione, il secondo sa come...

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato il mercato viola a Radio Bruno: “Pasalic e Pjaca? Finalmente due giocatori da Fiorentina. Il primo da interdire e far ripartire l’azione, il secondo sa come saltare l’uomo e segnare. Non era pensabile affrontare l’Europa senza rinforzi adeguati e penso che Pioli aspetti altri giocatori. L’unico dubbio è sui 25 milioni che dovrebbero essere spesi per Pjaca: la Fiorentina spese cifre simili solo ai tempi di Gomez”.