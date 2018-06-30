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Bucchioni: “Pasalic e Pjaca? Finalmente acquisti da Fiorentina. Oltre 25 milioni però...”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato il mercato viola a Radio Bruno: “Pasalic e Pjaca? Finalmente due giocatori da Fiorentina. Il primo da interdire e far ripartire l’azione, il secondo sa come...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2018 22:07
Bucchioni: “Pasalic e Pjaca? Finalmente acquisti da Fiorentina. Oltre 25 milioni però...” -
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Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato il mercato viola a Radio Bruno: “Pasalic e Pjaca? Finalmente due giocatori da Fiorentina. Il primo da interdire e far ripartire l’azione, il secondo sa come saltare l’uomo e segnare. Non era pensabile affrontare l’Europa senza rinforzi adeguati e penso che Pioli aspetti altri giocatori. L’unico dubbio è sui 25 milioni che dovrebbero essere spesi per Pjaca: la Fiorentina spese cifre simili solo ai tempi di Gomez”.

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