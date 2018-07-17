Gazzetta, Pasalic in settimana firmerà con l'Atalanta. Prestito con diritto di riscatto a 15mln
Secondo quanto riportato da Gazzetta.it. prossima settimana Mario Pasalic sarà un giocatore dell'Atalanta e sbarcherà a Bergamo. Battuta la concorrenza della Fiorentina. La formula? Prestito con dirit...
A cura di Redazione Labaroviola
17 luglio 2018 11:22
Secondo quanto riportato da Gazzetta.it. prossima settimana Mario Pasalic sarà un giocatore dell'Atalanta e sbarcherà a Bergamo. Battuta la concorrenza della Fiorentina. La formula? Prestito con diritto di riscatto fissato a 15mln. Il giocatore di proprietà del Chelsea ha già giocato in Italia con la maglia del Milan e sostituirà dunque in campo Cristante passato alla Roma.