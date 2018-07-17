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Gazzetta, Pasalic in settimana firmerà con l'Atalanta. Prestito con diritto di riscatto a 15mln

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it. prossima settimana Mario Pasalic sarà un giocatore dell'Atalanta e sbarcherà a Bergamo. Battuta la concorrenza della Fiorentina. La formula? Prestito con dirit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2018 11:22
Gazzetta, Pasalic in settimana firmerà con l'Atalanta. Prestito con diritto di riscatto a 15mln - AC Milan's midfielder from Croatia Mario Pasalic celebrates after scoring a goal during the Italian Serie A football match Bologna vs AC Milan at the Stadio Renato Dall'Ara stadium in Bologna on February 8, 2017. / AFP / GIUSEPPE CACACE (Photo
AC Milan's midfielder from Croatia Mario Pasalic celebrates after scoring a goal during the Italian Serie A football match Bologna vs AC Milan at the Stadio Renato Dall'Ara stadium in Bologna on February 8, 2017. / AFP / GIUSEPPE CACACE (Photo
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Secondo quanto riportato da Gazzetta.it. prossima settimana Mario Pasalic sarà un giocatore dell'Atalanta e sbarcherà a Bergamo. Battuta la concorrenza della Fiorentina. La formula? Prestito con diritto di riscatto fissato a 15mln. Il giocatore di proprietà del Chelsea ha già giocato in Italia con la maglia del Milan e sostituirà dunque in campo Cristante passato alla Roma.

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