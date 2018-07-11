Nazione, Atalanta tratta con Pasalic e tenta il sorpassa. Corvino peró..

Come riporta La Nazione, l'Atalanta starebbe provando a soffiare Pasalic alla Fiorentina. La Dea sta trattando col Chelsea ma Corvino..

Come riporta questa mattina il quotidiano La Nazione, l'Atalanta starebbe provando a beffare la Fiorentina sul fronte Pasalic. I bergamaschi stanno trattando con il Chelsea per il giovane centrocampista croato ma Corvino, almeno per ora, sempre tranquillo avendo già il si del ragazzo.

Nuovo sgarbo in vista della Dea nei confronti della Fiorentina?