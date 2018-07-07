Pedullà: "Pasalic? Viola entro 65 ore. Vi do i nomi sicuri del mercato Fiorentina..."

Le parole di Alfredo Pedullà al Pentasport di Radio Bruno: “Pasalic sarà viola quando Sarri sarà del Chelsea, quando arriverà lui ovvero entro le prossime 48/65 ore, si porterà dietro Jorginho e il cr...

Le parole di Alfredo Pedullà al Pentasport di Radio Bruno: “Pasalic sarà viola quando Sarri sarà del Chelsea, quando arriverà lui ovvero entro le prossime 48/65 ore, si porterà dietro Jorginho e il croato potrà partire. Il vice-Simeone è un’idea percorribile, anche perché bisogna valutare quello che sarà il futuro di Thereau. Io preferisco dare pochi nomi ma sicuri o quasi (Lafont, Pasalic, Pjaca) piuttosto che dirne mille e confondere i tifosi. Soucek teniamolo aperto, perché il suo Presidente rischia di doverlo svendere a febbraio”.