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Pedullà: "Pasalic? Viola entro 65 ore. Vi do i nomi sicuri del mercato Fiorentina..."

Le parole di Alfredo Pedullà al Pentasport di Radio Bruno: “Pasalic sarà viola quando Sarri sarà del Chelsea, quando arriverà lui ovvero entro le prossime 48/65 ore, si porterà dietro Jorginho e il cr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2018 14:27
Pedullà: "Pasalic? Viola entro 65 ore. Vi do i nomi sicuri del mercato Fiorentina..." -
Calciomercato
Pasalic
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Le parole di Alfredo Pedullà al Pentasport di Radio Bruno: “Pasalic sarà viola quando Sarri sarà del Chelsea, quando arriverà lui ovvero entro le prossime 48/65 ore, si porterà dietro Jorginho e il croato potrà partire. Il vice-Simeone è un’idea percorribile, anche perché bisogna valutare quello che sarà il futuro di Thereau. Io preferisco dare pochi nomi ma sicuri o quasi (Lafont, Pasalic, Pjaca) piuttosto che dirne mille e confondere i tifosi. Soucek teniamolo aperto, perché il suo Presidente rischia di doverlo svendere a febbraio”.

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