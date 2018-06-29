La Nazione, accordo fatto con Juventus e Chelsea, Pjaca e Pasalic saranno viola. Ma adesso...

Secondo quanto riportato dalla Nazione questa mattina, sarebbero già definiti i trasferimenti in viola di Marko Pjaca e di Mario Pasalic. Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino avrebb...

Secondo quanto riportato dalla Nazione questa mattina, sarebbero già definiti i trasferimenti in viola di Marko Pjaca e di Mario Pasalic. Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino avrebbe chiuso l'accordo con rispettivamente Juventus e Chelsea per due prestiti con diritto di riscatto. Le operazioni verranno formalizzate alla fine del mondiale e dopo che la Fiorentina avrà risolto il problema portiere.