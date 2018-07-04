Sky, l'Atalanta si inserisce per Pasalic. Il Chelsea deciderà quando..

Come riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport, l'Atalanta si sarebbe fortemente inserito per Pasalic. Il Chelsea deciderà quando..

Come riportato dal noto intenditore di mercato Gianluca Di Marzio su Sky, l'Atalanta si sarebbe fortemente inserita nella trattativa tra la Fiorentina e il Croato Pasalic. Il caos allenatore-Chelsea sta prendendo tutte le energie al club inglese che al momento sarebbe in fase di stallo per tutto il fronte mercato. I viola, comunque, sarebbero ancora in vantaggio sul giocatore.