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Sky, l'Atalanta si inserisce per Pasalic. Il Chelsea deciderà quando..

Come riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport, l'Atalanta si sarebbe fortemente inserito per Pasalic. Il Chelsea deciderà quando..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2018 23:17
Sky, l'Atalanta si inserisce per Pasalic. Il Chelsea deciderà quando.. -
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Come riportato dal noto intenditore di mercato Gianluca Di Marzio su Sky, l'Atalanta si sarebbe fortemente inserita nella trattativa tra la Fiorentina e il Croato Pasalic. Il caos allenatore-Chelsea sta prendendo tutte le energie al club inglese che al momento sarebbe in fase di stallo per tutto il fronte mercato. I viola, comunque, sarebbero ancora in vantaggio sul giocatore.

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