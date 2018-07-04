Sky, l'Atalanta si inserisce per Pasalic. Il Chelsea deciderà quando..
Come riporta Gianluca Di Marzio su Sky Sport, l'Atalanta si sarebbe fortemente inserito per Pasalic. Il Chelsea deciderà quando..
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2018 23:17
Come riportato dal noto intenditore di mercato Gianluca Di Marzio su Sky, l'Atalanta si sarebbe fortemente inserita nella trattativa tra la Fiorentina e il Croato Pasalic. Il caos allenatore-Chelsea sta prendendo tutte le energie al club inglese che al momento sarebbe in fase di stallo per tutto il fronte mercato. I viola, comunque, sarebbero ancora in vantaggio sul giocatore.