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RMC Sport, La Fiorentina su Pasalic, pista molto concreta per i viola

La Fiorentina è su Mario Pasalic, centrocampista ex Milan ed in forza al Chelsea. Lo ha confermato pure Niccolò Ceccarini, direttore di RMC Sport, tramite il proprio profilo Twitter che questa pista è...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2018 19:40
RMC Sport, La Fiorentina su Pasalic, pista molto concreta per i viola -
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La Fiorentina è su Mario Pasalic, centrocampista ex Milan ed in forza al Chelsea. Lo ha confermato pure Niccolò Ceccarini, direttore di RMC Sport, tramite il proprio profilo Twitter che questa pista è molto concreta per la Fiorentina e Pasalic dunque potrebbe tornare a giocare in Serie A dopo l'esperienza al Milan.

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