RMC Sport, La Fiorentina su Pasalic, pista molto concreta per i viola
La Fiorentina è su Mario Pasalic, centrocampista ex Milan ed in forza al Chelsea. Lo ha confermato pure Niccolò Ceccarini, direttore di RMC Sport, tramite il proprio profilo Twitter che questa pista è...
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2018 19:40
La Fiorentina è su Mario Pasalic, centrocampista ex Milan ed in forza al Chelsea. Lo ha confermato pure Niccolò Ceccarini, direttore di RMC Sport, tramite il proprio profilo Twitter che questa pista è molto concreta per la Fiorentina e Pasalic dunque potrebbe tornare a giocare in Serie A dopo l'esperienza al Milan.