RMC Sport, La Fiorentina su Pasalic, pista molto concreta per i viola

La Fiorentina è su Mario Pasalic, centrocampista ex Milan ed in forza al Chelsea. Lo ha confermato pure Niccolò Ceccarini, direttore di RMC Sport, tramite il proprio profilo Twitter che questa pista è...

A cura di Redazione Labaroviola 24 giugno 2018 19:40

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