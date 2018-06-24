Gazzetta dello Sport: Mario Pasalic ha già detto sì alla Fiorentina, la situazione...

Il nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina è quello di Mario Pasalic, centrocampista croato classe '95 di proprietà del Chelsea ma reduce dalla stagione in prestito allo Spartak Mosca. Il centr...

Il nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina è quello di Mario Pasalic, centrocampista croato classe '95 di proprietà del Chelsea ma reduce dalla stagione in prestito allo Spartak Mosca. Il centrocampista, che ha già detto sì alla Fiorentina, ha vestito in passato anche la maglia del Milan.

Fonte: La Gazzetta dello Sport