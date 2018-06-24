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CdS Stadio, Pasalic pensa in viola. Firenze pare d’esser tornata di moda...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio il centrocampista del Chelsea, Pasalic (vecchia conoscenza del Milan) potrebbe finire in viola. In questa stagione ha militato nello Spartak...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 giugno 2018 09:21
CdS Stadio, Pasalic pensa in viola. Firenze pare d’esser tornata di moda... - MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
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Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio il centrocampista del Chelsea, Pasalic (vecchia conoscenza del Milan) potrebbe finire in viola. In questa stagione ha militato nello Spartak Mosca e, secondo il quotidiano “pensa in viola”. La sentenza del Milan anche a livello di appeal sarà decisiva con Pjaca sempre nei desideri gigliati...

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