CdS Stadio, Pasalic pensa in viola. Firenze pare d’esser tornata di moda...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio il centrocampista del Chelsea, Pasalic (vecchia conoscenza del Milan) potrebbe finire in viola. In questa stagione ha militato nello Spartak...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Dello Sport- Stadio il centrocampista del Chelsea, Pasalic (vecchia conoscenza del Milan) potrebbe finire in viola. In questa stagione ha militato nello Spartak Mosca e, secondo il quotidiano “pensa in viola”. La sentenza del Milan anche a livello di appeal sarà decisiva con Pjaca sempre nei desideri gigliati...