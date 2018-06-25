Pasalic sempre piú vicino alla Fiorentina. Ecco la formula per prenderlo dal Chelsea..
Come riporta alfredopedulla.com, la Fiorentina avrebbe già scelto la formula con cui prendere il centrocampista tornato al Chelsea dal prestito allo Spartak Mosca Mario Pasalic
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2018 09:45
Come riporta alfredopedulla.com, la Fiorentina avrebbe già scelto la formula con cui prendere il centrocampista tornato al Chelsea dal prestito allo Spartak Mosca Mario Pasalic: prestito con diritto di riscatto. La volontà del ragazzo di tornare in Italia potrebbe essere decisiva, ora si attende con pazienza.