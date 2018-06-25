Nazione, c'è il si di De Paul. Prima peró si deve pensare a due esuberi viola..
Come scrive il quotidiano La Nazione, la trattativa per De Paul ha subito una momentanea battuta d’arresto perché..
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2018 10:08
Come scrive il quotidiano La Nazione, la trattativa per De Paul ha subito una momentanea battuta d’arresto perché nella vicenda si sta valutando anche la posizione di Eysseric, dato ormai come partente, e di Saponara, che piace ai friulani e potrebbe non rientrare nei piani tecnici di mister Pioli.
De Paul ha comunque fatto sapere di gradire la destinazione viola