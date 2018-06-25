Milan, oggi la sentenza. Probabile l'esclusione dalle Coppe e una multa salata

Dopo estenuanti giorni di attesa, è in arrivo la sentenza ufficiale della camera giudicante dell’Uefa. Il verdetto dovrebbe essere emesso molto nella giornata di oggi

Dopo estenuanti giorni di attesa, è in arrivo la sentenza ufficiale della camera giudicante dell’Uefa. Il verdetto dovrebbe essere emesso molto nella giornata di oggi, anche se c’è un chance che slitti tutto a domani. Indipendentemente da quando uscirà, la cosa ormai quasi certa è che sarà una bella stangata per il Milan, il quale resterà fuori dalle coppe europee per almeno un anno. Il Corriere della Sera spiega come la pena potrebbe anche essere più dura. Infatti i giudici dell’Uefa potrebbero aggiungere un altro anno di esclusione e una multa piuttosto salata. Per il club rossonero, questa sentenza rischia di essere una figuraccia difficile da cancellare e avrebbe un impatto anche sul valore della società milanista, destinato inevitabilmente a diminuire. Chi è quindi interessato a comprare il Milan, potrebbe quindi tenere conto di questo aspetto e offrire meno soldi a Yonghong Li, il quale continua senza la sosta le trattative con i due soggetti americani interessati ad acquistare le quote dei rossoneri.