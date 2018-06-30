Pedullà: "Lafont un colpaccio, Pasalic può arrivare insieme a Pjaca"

Pedullà ha parlato del mercato viola a Radio Bruno: "Su Lafont siamo molto vicini. Siamo al sì del ragazzo e al quasi sì con il club. Sarà un’operazione simile a quella che sarebbe dovuta andare in po...

A cura di Redazione Labaroviola 30 giugno 2018 14:19

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