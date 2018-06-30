Pedullà: "Lafont un colpaccio, Pasalic può arrivare insieme a Pjaca"
Pedullà ha parlato del mercato viola a Radio Bruno: "Su Lafont siamo molto vicini. Siamo al sì del ragazzo e al quasi sì con il club. Sarà un’operazione simile a quella che sarebbe dovuta andare in po...
Pedullà ha parlato del mercato viola a Radio Bruno: "Su Lafont siamo molto vicini. Siamo al sì del ragazzo e al quasi sì con il club. Sarà un’operazione simile a quella che sarebbe dovuta andare in porto per Meret. Si tratta di un portiere di uno spessore enorme e di lui si dice in gran bene: in prospettiva la Fiorentina ha fatto un gran colpo. La formula è da definire, ma non credo arriverà in prestito. Per questo l’ipotesi Gabriel è sfumata. Stesso discorso per Pasalic: non c’è perplessità da parte sua né del suo agente. Il Chelsea ha aperto al prestito con diritto di riscatto. In seguito, essendo sempre Naletilic il procuratore, potrebbe sbloccarsi l’operazione Pjaca.