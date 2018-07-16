Gazzetta, c'è il sorpasso dell'Atalanta su Pasalic. Il Chelsea ha accettato l'offerta della Dea

Come scrive La Gazzetta dello Sport, si complica notevolmente l'operazione Pasalic per il costo e per la concorrenza sul giocatore. Il Chelsea predilige l’offerta dell’Atalanta, anche se il giocatore...

Come scrive La Gazzetta dello Sport, si complica notevolmente l'operazione Pasalic per il costo e per la concorrenza sul giocatore. Il Chelsea predilige l’offerta dell’Atalanta, anche se il giocatore aveva dato il suo ok alla Fiorentina. E anche la Lazio si è inserita sul giocatore