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Gazzetta, c'è il sorpasso dell'Atalanta su Pasalic. Il Chelsea ha accettato l'offerta della Dea

Come scrive La Gazzetta dello Sport, si complica notevolmente l'operazione Pasalic per il costo e per la concorrenza sul giocatore. Il Chelsea predilige l’offerta dell’Atalanta, anche se il giocatore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 luglio 2018 09:34
Gazzetta, c'è il sorpasso dell'Atalanta su Pasalic. Il Chelsea ha accettato l'offerta della Dea - MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
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Come scrive La Gazzetta dello Sport, si complica notevolmente l'operazione Pasalic per il costo e per la concorrenza sul giocatore. Il Chelsea predilige l’offerta dell’Atalanta, anche se il giocatore aveva dato il suo ok alla Fiorentina. E anche la Lazio si è inserita sul giocatore

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