Gazzetta, c'è il sorpasso dell'Atalanta su Pasalic. Il Chelsea ha accettato l'offerta della Dea
Come scrive La Gazzetta dello Sport, si complica notevolmente l'operazione Pasalic per il costo e per la concorrenza sul giocatore. Il Chelsea predilige l’offerta dell’Atalanta, anche se il giocatore...
A cura di Redazione Labaroviola
16 luglio 2018 09:34
Come scrive La Gazzetta dello Sport, si complica notevolmente l'operazione Pasalic per il costo e per la concorrenza sul giocatore. Il Chelsea predilige l’offerta dell’Atalanta, anche se il giocatore aveva dato il suo ok alla Fiorentina. E anche la Lazio si è inserita sul giocatore