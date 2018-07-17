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La Repubblica, il Chelsea si vendica con la Fiorentina per Pasalic destinato all'Atalanta. Il motivo...

Secondo quanto riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, il Chelsea si sarebbe "vendicato" con la Fiorentina. Ricordate le vicende Salah? La squadra viola aveva portato i blues in tribunale ed...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 luglio 2018 10:13
La Repubblica, il Chelsea si vendica con la Fiorentina per Pasalic destinato all'Atalanta. Il motivo... - MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
MILAN, ITALY - DECEMBER 04: Mario Pasalic of AC Milan celebrates his goal during the Serie A match between AC Milan and FC Crotone at Stadio Giuseppe Meazza on December 4, 2016 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)
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Secondo quanto riportato da La Repubblica nell'edizione odierna, il Chelsea si sarebbe "vendicato" con la Fiorentina. Ricordate le vicende Salah? La squadra viola aveva portato i blues in tribunale ed è per questo che Abramovich preferiva da Mario Pasalic da un'altra parte. Danno fatto dunque con i bergamaschi che soffiano il centrocampista alla Fiorentina che ora punta nuovamente su Battaglia dello Sporting Lisbona.

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