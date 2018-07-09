Pedullà: "Pasalic la svolta entro 48 ore. Pjaca, da qui a domenica sarà tutto chiaro"

Pedullà ha fatto il punto di mercato a Radio Bruno Toscana: "La vicenda della panchina del Chelsea non andrà oltre le 48 ore, perché Conte deve essere liberato e i primi allenamenti li sta dirigendo i...

Pedullà ha fatto il punto di mercato a Radio Bruno Toscana: "La vicenda della panchina del Chelsea non andrà oltre le 48 ore, perché Conte deve essere liberato e i primi allenamenti li sta dirigendo il suo staff. Il discorso di Pasalic però non è legato ad un allenatore che lo trattiene o che gli dà il via libera, è semplicemente il Chelsea che è impegnato dietro a questa vicenda ma non credo che possa andare davvero oltre mercoledì. Pjaca? Da qui a domenica sarà tutto chiaro e i primi giorni della settimana prossima in ogni caso il Mondiale sarà finito. La Fiorentina spera di annunciare Pasalic e poi fare lo stesso con Pjaca. Mosse in uscita? Intanto Cerofolini ha un accordo totale con il Cosenza, perché è saltato Bizzarri. In ogni caso la Fiorentina si terrà il contro riscatto su di lui. E anche su Gori c’è una corsa da parte di club di Serie B. "